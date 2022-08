[SÉRIE 3/7] LE CHANGEMENT (CLIMATIQUE), C’EST MAINTENANT !

Le Marais poitevin anticipe la submersion

Publié le 29/08/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, France, Régions

Emeline Le Naour

Classé grand site de France et première zone humide de la façade atlantique, le Marais poitevin s'étend sur 200 000 hectares et recouvre des spécificités économiques et géologiques très différentes. Autant de diversité à prendre en compte dans le dérèglement climatique et le risque de submersion marine que le Parc naturel régional du Marais tente d’anticiper au mieux.

