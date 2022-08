Dans quelle ville les impôts locaux ont-ils le plus baissé ces dernières années ?

Indicateurs

Publié le 24/08/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances, France

Malgré l'importance des impôts locaux dans le budget, 20% des communes ont fait le choix de les réduire pour le contribuable entre 2000 et 2020. (3/3)

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Entre 2000 et 2020, seules 420 communes de plus de 5 000 habitants ont réduit leurs impôts locaux, d’après les données publiées par la Dgfip . Nous avons analysé ces chiffres pour ne retenir que les dix villes ayant baissé le plus le produit de cette ressource sur la période.

Pour rappel, les impôts locaux(1) pèsent toujours plus dans le fonctionnement budgétaire communal. La baisse des impôts locaux est donc un pari, au risque (ce n’est pas le seul) de déstabiliser l’équilibre financier de la ville.

En tête du classement, la ville de Gémenos (Bouches-du-Rhône) enregistre une baisse de 86 % de ses impôts locaux en vingt ans, passant de 1924 euros à 269 euros par habitant.

« Gémenos se retrouve à financer sa richesse principalement via les entreprises, et presque pas via ses habitants », analyse dans Mediacités en 2016 un chercheur de l’université Aix-Marseille spécialisé en fiscalité locale qui n’est pas cité. « C’est tout à fait légal, mais c’est une déformation de l’esprit de la loi, qui préconise plutôt un équilibre entre fiscalité résidentielle et d’entreprise », poursuit l’expert.

Mediacités explique que la baisse des impôts locaux est due à l’existence de sa zone d’activités, construite en 1989, depuis la fermeture des chantiers navals de la Ciotat.

Au total, les contribuables de 313 villes de 5 000 à 19 999 habitants ont vu leurs impôts locaux se réduire depuis 2000, dont Berre-l’Étang (Bouches-du-Rhône), Trith-Saint-Léger (Nord), Rungis (Val-de-Marne).

Une réduction qui ne concerne pas que les villes les plus petites : cette baisse d’impôts concerne 99 villes de 20 000 à 99 999 habitants, comme Martigues, en tête, avec une réduction de 77,95 %, et huit villes de plus de 100 000 habitants(2), dont Annecy avec une baisse de 30% en vingt ans.

Des indicateurs sur la finance Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs comme le budget, la dette, les dotations ou plus globalement la fiscalité locale, à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs Finances » sur la droite de la page d’accueil du Club Finances, comme l’explique notre tutoriel.

Thèmes abordés Fiscalité