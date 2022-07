Les agents de la territoriale ont gagné 0,8% de plus en 2020

Salaires

Publié le 12/07/2022 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

Compte tenu de l'inflation, les salaires nets des agents de la fonction publique territoriale ont progressé de 0,8% en 2020, notamment grâce à la prime covid, relève l'Insee.

Fin 2020, le salaire net moyen (en équivalent temps plein) des agents des collectivités locales s’élevait à 2019 euros par mois, a calculé l’Insee dans une étude parue le 12 juillet. Cela représente une progression de 1,3% par rapport à l’année précédente ; 0,8% en euros constants, c’est-à-dire corrigés de l’inflation.

Cette hausse tient à deux raisons, expliquent les auteurs de l’étude. D’une part la poursuite de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) pour les fonctionnaires. D’autre part la prime covid (jusqu’à 1 500 euros) versée à un agent de la territoriale sur cinq. Celle-ci a contribué pour 0,5 point à l’augmentation totale des salaires dans la territoriale. C’est aussi elle qui explique que les salaires ont progressé davantage dans l’ensemble de la fonction publique (+2% en euros constants) que dans la seule territoriale, car elle a concerné davantage d’agents de l’hospitalière que des collectivités et pour des montants plus importants. A noter également que les fonctionnaires ont vu leur cotisation retraite augmenter de 0,3 point, conformément à la réforme des retraites de 2010, ce qui explique que leur net progresse un peu moins que leur brut.

L’Insee relève également qu’en 2020, dans la fonction publique territoriale, le salaire net moyen des fonctionnaires (2095 euros) augmente moins (+0,7%) que celui des non-fonctionnaires (1730 euros ; +1,6%). Ce décalage tient à la réduction du nombre de contrats aidés, qui rehausse mécaniquement le salaire moyen des non-fonctionnaires. Du côté des fonctionnaires, le traitement indiciaire brut, qui représente les trois quart de leur salaire, progresse de 0,6% en euros constants. Tandis que les primes et rémunérations annexes augmentent de 1,9%, notamment du fait de la prime covid.

Ecarts entre types de collectivités

Selon le type de collectivité qui les emploie, le salaire des agents territoriaux peut varier fortement. De 1842 euros nets en moyenne pour ceux des centres communaux d’action sociale (CCAS) et des caisses des écoles, dont un tiers ne sont pas fonctionnaires, à 2714 euros pour ceux des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en raison de primes spécifiques. Dans les communes, le salaire s’élève à 1909 euros par mois ; 2093 euros dans les EPCI ; 2179 euros dans les régions ; 2216 euros dans les départements. C’est dans les CCAS et les caisses des écoles que les salaires augmentent le plus (+3,2% en euros constants). Dans ces établissements, qui notamment hébergent des personnes âgées, l’attribution de la prime covid a été plus fréquente qu’ailleurs et pour des montants plus élevés.

Il ressort enfin que les femmes employées dans la territoriale perçoivent un salaire net moyen (1945 euros en équivalent temps plein) inférieur de 8,5% à celui des hommes (2126 euros). L’écart est d’ailleurs plus important en catégorie A (19,8%) qu’en catégorie B (7,2%) et C (9,9%). Ces écarts s’expliquent en partie par le temps partiel et les interruptions de carrière. Mais en partie seulement, car à profil identique, les femmes gagnent toujours en moyenne 5,1% de moins que les hommes.