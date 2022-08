Le béton se convertit au bois et gagne un bilan carbone négatif

Le béton de bois, matériau composite formulé à partir de matériau biosourcé, commence à être utilisé pour la construction de bâtiments publics.

Face à une surconsommation générale et des besoins toujours plus forts en énergie, de nombreuses voix s’élèvent pour appeler à la sobriété. Maître-mot des défenseurs de l’environnement depuis quelques années, il infuse aussi dans les territoires et les services techniques, comme on a pu le constater lors des dernières Assises de la transition énergétique. Comment réduire le superflu et optimiser les ressources disponibles ? C’est ce que nous voyons cet été via une websérie pour montrer comment la sobriété s’applique aussi dans la gestion des déchets, des services d’eau et d’assainissement, dans l’énergie et dans la mobilité. Le thème de cette semaine est bâtiment/urbanisme.

Les matériaux biosourcés ont le vent en poupe dans la construction. Les collectivités sont de plus en plus séduites par les nouveaux produits lancés sur le marché. Dernière invention en date, le béton de bois est un matériau constitué d’un mélange de copeaux de bois et de ciment de type CEM II. Il permet de réaliser des murs porteurs et des dalles de bâtiment. L’entreprise CCB Greentech, la seule à proposer cette solution sur le marché en France pour ce type d’application, a livré l’an dernier un établissement recevant du public d’une capacité de 400 personnes près de Toulon (Var). Elle travaille en ce moment sur un chantier avec le bailleur social le Toit Forézien près de Saint-Étienne (Loire). « La construction des éléments s’effectue en utilisant des panneaux préfabriqués allant jusqu’à 3,40 m de hauteur sur 6 m de large. Nous fournissons le granulat de bois à nos clients qui se chargent ensuite de la réalisation. La mise en œuvre sur site est rapide. Il faut compter 250 m2 de panneaux posés par jour pour trois personnes, ce qui permet de construire une maison individuelle en un jour », détaille Cédrik Longin, directeur de l’entreprise CCB Greentech.

Analyse du cycle de vie

Autre intérêt du béton de bois, son impact carbone annoncé comme négatif. En réalité, ce dernier bénéficie d’une méthode de calcul très favorable aux matériaux biosourcés dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020. « La méthode de calcul de l’analyse du cycle de vie (ACV) a décidé que le CO 2 émis plus tard était moins important que celui émis au moment de la construction via un jeu de coefficients. Un matériau peu émetteur lors de la construction s’avère donc avantagé par rapport à un autre moins émetteur à la fin de sa vie, ce qui est en particulier le cas des matériaux biosourcés », explique Philippe Leonardon, ingénieur à l’Ademe.

Le béton de bois se révèle très fourni en biosourcé, ce qui l’avantage par rapport à d’autres matériaux dans ce domaine. Ainsi, en comparaison du béton de chanvre, qui possède pourtant les mêmes propriétés constructives, il est plus fourni en biosourcé au mètre cube. La proportion de bois est de 60 kg/m2 de mur, contre 34 kg/m2 de chanvre. Le prix est environ de 50 euros moins cher au mètre carré que le béton de chanvre, estime par ailleurs Jonathan Chemouil, directeur de l’innovation chez Demathieu Bard, qui s’intéresse de près à ce matériau pour l’entreprise de construction où il travaille. « Outre l’intérêt de recourir aux biosourcés dans le cadre de la nouvelle RE2020, le béton de bois nous permet d’obtenir des éléments préfabriqués de plus grande ampleur qu’avec du béton de chanvre, ce qui facilite la mise en œuvre sur chantier », ajoute-t-il.

Enquête technique nouvelle

Attention toutefois à ne pas se laisser séduire trop facilement par les atouts vantés de ce matériau. D’une part, en tant que nouveau matériau de construction, le béton de bois doit faire l’objet d’une appréciation technique d’expérimentation (Atex) avant d’être utilisé sur un chantier. « Nous bénéficions toutefois d’une enquête technique nouvelle sur nos panneaux de béton de bois avec ossature bois intégrée, ce qui évite le recours à une Atex », précise Cédrik Longin. Mais surtout, il ne doit pas juste être utilisé sous couvert de son généreux bilan carbone, prévient Philippe Leonardon. « Au moment d’un choix constructif, il ne faut pas raisonner seulement sur le plan du calcul de l’ACV, mais veiller à mettre le bon matériau, c’est-à-dire le plus performant, au bon endroit. C’est uniquement dans le respect de ces règles que la durabilité du bâtiment sera assurée », rappelle l’ingénieur.

Le marché potentiel du béton de bois n’a toutefois pas échappé au géant Lafarge. Ce dernier est entré au capital de la société CCB Greentech à l’automne 2021. Avec ses moyens importants, le cimentier offre à cette PME un horizon inespéré sur le plan industriel. « Cet apport va nous permettre de développer notre technologie à une échelle industrielle. Nous serons désormais capables de produire le granulat de bois permettant à nos partenaires préfabricants de produire 1,2 million de m2 par an de murs et de planchers en béton de bois. Nous parlons de très gros volumes, qui se comptabilisent en milliers de logements », se félicite Cédrik Longin.