Patrimoine religieux : un rapport sénatorial veut aider les maires

Laïcité

Publié le 11/07/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Les sénateurs Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon ont présenté le 7 juillet, les conclusions du rapport de la mission d'information sur l'état du patrimoine religieux. Si les communes, propriétaires d’une grande partie des édifices du fait de la loi de 1905, ont contribué à la préservation de ce patrimoine, il apparaît nécessaire pour les sénateurs d’accompagner les maires dans leurs missions de protection et d’entretien.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

100 000 lieux de cultes installés sur le sol français dont 40 000 édifices sont la propriété des communes. Soit le second patrimoine religieux le plus important d’Europe.

Mais un tel héritage historique peut parfois désemparer les maires face à la dégradation du patrimoine religieux de leur commune. C’est pourquoi la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a confié à Pierre Ouzoulias (CRCE, Hauts-de-Seine) et Anne Ventalon (App. LR, Ardèche), une mission de contrôle visant à faire la lumière sur l’état du patrimoine religieux, les menaces qui pèsent sur sa préservation et les moyens de contribuer à sa sauvegarde. Ils ont rendu public leur rapport ce 7 juillet.

Trois menaces croissantes

La mission sénatoriale a tout d’abord dressé un état des lieux de la situation ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier