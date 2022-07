Etats généraux de la Justice : il faut « repenser le rôle de la justice dans la société »

Justice

Publié le 11/07/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Au terme de six mois de consultation, le comité des Etats généraux de la Justice, présidé par le haut-fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, a remis le 8 juillet son rapport au Président de la République. Objectif : « remettre à plat le système judiciaire », au bord de l’asphyxie.

Après avoir consulté, pendant six mois, 50 000 personnes – magistrats, personnels de justice, citoyens et détenus – le comité des Etats généraux de la justice a remis le 8 juillet son rapport au président de la République, Emmanuel Macron.

Les conclusions sont amères, et cinglantes : « L’institution judiciaire se porte mal. (…) La justice ne parvient plus à exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes », martèle le rapport. Jean-Marc Sauvé, président du comité et ancien vice-président du Conseil d’Etat, dénonce ainsi la « dégradation lente et invisible » d’une justice «en crise».

Les dossiers en stock s’accumulent et « les délais de traitement n’ont cessé de s’allonger au cours des vingt dernières années », souligne le rapport. Il en résulte « l’incompréhension des justiciab ...

