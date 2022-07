« Il nous faut remédier aux difficultés de recrutement des policiers municipaux »

Ressources humaines

Publié le 11/07/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Les grandes collectivités membres de France Urbaine ont réuni pour la première fois, le 28 juin, un groupe de travail sur les polices municipales. Au programme : les difficultés de recrutement. Entretien avec Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon, qui a piloté la réunion.

Pour quelles raisons le groupe de travail « police municipale » a-t-il été créé ?

Depuis plusieurs années, les villes se heurtent à des difficultés pour recruter des policiers municipaux. Cela s’explique par différents facteurs déterminants, comme les concours, le statut, la grille indiciaire et les avantages octroyés, la présence de brigades municipales spécialisées, le matériel mis à disposition des agents et l’armement, la formation initiale et continue, la qualité de vie ou encore les inégalités de ressources des collectivités.

Or, selon des projections réalisées en 2020 par le CNFPT auprès de 500 communes, les collectivités estiment leurs besoins de recrutement à 7 500 agents d’ici à 2026 . Déjà aujourd’hui, il en manquerait 3 000 à 4 0 ...