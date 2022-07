Accueil

Données de mobilité : une ouverture en ordre dispersé

Publié le 12/07/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Un rapport publié par l'Autorité de régulation des transports rappelle qu'en matière d'ouverture des données, les disparités subsistent. Si les plus grosses autorités organisatrices de la mobilité ont pris le train de l'ouverture, c'est plus compliqué pour les plus petites.

