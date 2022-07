« Tourisme durable » : les sites patrimoniaux s’engagent

Tourisme

Publié le 11/07/2022 • Par Nathalie Da Cruz • dans : France

L’été promet une belle fréquentation touristique. Une bonne nouvelle pour l’économie, mais la surfréquentation touristique peut exaspérer les riverains et menacer les sites patrimoniaux. Lors de son dernier congrès annuel, l’association Sites et Cités remarquables a présenté les écueils à éviter et les pistes à creuser pour un tourisme dit « durable ».

Un touriste sur deux choisit de visiter la France en raison de sa culture et son patrimoine. Une proportion qui pourrait être revue à la hausse dans le sillage de la crise du Covid, qui a renforcé le tourisme de proximité. Mais avec un indéniable revers de la médaille : « Un maire m’a confié récemment qu’il était à saturation de l’accueil touristique, indique Martin Malvy, président de Sites et Cités – association qui regroupe les villes et pays d’art et histoire et les sites patrimoniaux remarquables. « Certes c’est un écueil à éviter, poursuit celui qui fut ministre du Budget sous Pierre Bérégovoy. Mais dans des territoires moins connus, on peut progresser de 10-15 % et permettre à l’activité commerciale, culturelle et hôtelière de mieux vivre ».

Promouvoir un « tourisme ...

