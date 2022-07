Sports de nature : co-construire la protection des aires marines protégées

Gouvernance

Publié le 11/07/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

La pratique des sports de nature et de loisirs au sein des méconnues aires marines protégées (AMP) apparaît logiquement soumise à de nombreuses règles afin de protéger les milieux. Mais encore faut-il que tous les usagers, sportifs notamment, soient associés à la gouvernance de ces structures.

Neuf territoires passés au crible, une quinzaine de chercheurs mobilisés, plus de cent entretiens conduits… pour une immersion sportive au sein des aires marines protégées (AMP)(1). Autrement dit, des parcs nationaux, réserves naturelles, sites Natura 2000, réserve nationale de chasse ou et de faune sauvage ayant une partie maritime.

Autant de sites largement ouverts aux sports de loisirs et de nature, « pratiques qui ne sont pas sans effets sur le milieu », resitue Jean-Eudes Beuret, professeur à l’Institut Agro Rennes-Angers, en préface d’un ouvrage consacré à cette étude(2). A ses yeux, « les règles de l’AMP peuvent avoir aussi des effets sur les activités ». Encore faut-il qu’elles soient « connues, comprises et acceptées », d’autant plus quand il est question par exemple, de ...