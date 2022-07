Groupe de pairs, « café inspirant », enquêtes : les façons d’apprendre la transition écologique foisonnent

Formation

Publié le 12/07/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Plutôt que des sessions classiques sur catalogue, c’est un accompagnement au plus près du terrain que prônent les acteurs de l’innovation publique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Face à des enjeux de transitions, notamment écologique, mais aussi sociale, économique et démocratique, les élus locaux ont besoin de réinventer leurs politiques et l’exercice de leurs responsabilités. Et pour les épauler, les formations à ces sujets doivent aussi être repensées. C’est le diagnostic de La 27e Région, laboratoire de transformation ­publique, qui vient de clore un programme de recherche-action de deux ans, porté avec l’Institut Paris Région, expérimentant des modalités de formation inédites.

Dans ce cadre, ­Delphine ­Person, adjointe au maire de ­Palaiseau, a intégré un « groupe de pairs » d’une dizaine d’élus essonniens chargés, comme elle, de la transition écologique. A partir d’une synthèse puis d’une priorisation des problèmes les plus courants, ils ont établi leur programme, à la façon d’un groupe de ­codéveloppement.