Transition écologique : « il faut créer des récits plus positifs que l’effondrement »

Transition écologique

Publié le 13/07/2022 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Emmanuel Bertin est directeur du Cerdd, le Centre ressource du développement durable, implanté depuis 2001 dans les Hauts-de-France. Cet organisme assure un travail de veille, ainsi que des programmes de formation.

Emmanuel Bertin, directeur du Centre ressource du développement durable

Comment lever les freins existant chez les habitants vis-à-vis des politiques publiques en faveur de la transition ?

Il est essentiel d’engager des processus et des débats. Poser la question de la végétalisation d’une cour d’école, d’un quartier ou encore celle de l’extinction de la lumière la nuit suppose une démarche de conduite du changement, et cela fait peur à tous.

Si l’on interroge de but en blanc un habitant qui répond à un questionnaire assis dans son salon, il exprimera sans doute une préférence pour des cours d’école moins salissantes et qui limitent les risques de blessure en cas de chute ou pour davantage de places de stationnement.

Pour lever les freins chez les habitants, il faut des débats où chacun exprime ses peurs, où les gens échangent, trouvent des solutions alternatives et des compromis et au bout desquels la décision qui sera prise aura été discutée et aura fait l’objet d’un ­consensus.

Dans cet esprit, nous avons travaillé avec La 27e Région afin d’­apprendre aux élus à dialoguer et à coconstruire leurs projets avec les habitants.

