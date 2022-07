La transition écologique, ça s’apprend !

Formation

Publié le 11/07/2022

Pour comprendre les enjeux climatiques et liés à la biodiversité et, ainsi, encourager le passage à l’action, la formation des élus, des dirigeants territoriaux et de tous les agents est indispensable. Les sessions trop académiques ou descendantes ne conviennent pas aux besoins de terrain des élus, notamment en matière de transition. Des modalités inédites de recherche-action ou de formations très opérationnelles ont été expérimentées. Afin de lever les freins éventuels chez les habitants, les formations destinées aux élus doivent aussi inclure des approches et des postures différentes de façon à dissiper les craintes et à coconstruire les démarches en faveur de la transition.

Tout juste élus, les 577 députés se sont vu proposer, du 20 au 22 juin, une formation éclair d’une trentaine de minutes consacrée au climat et à la biodiversité devant l’Assemblée nationale. Leurs instructeurs d’un jour ? Un collectif de scientifiques appartenant notamment au ­Giec, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, et à la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, des économistes ainsi que des étudiants et des jeunes diplômés ayant rejoint le collectif Pour un réveil écologique.

Selon ces experts et militants, la législature qui vient de s’ouvrir est celle à ne pas rater pour changer la donne et engager une réelle transition écologique. Une logique qui prévaut à l’échelle territoriale concernant le mandat en cours des élus locaux.

Un accompagnement vers le budget vert

La formation aux enjeux climatiques et écologiques revêt un rôle déterminant pour les convaincre d’amorcer les transformations nécessaires et appliquer les décisions prises. « Comme souvent en conduite du changement, la formation est essentielle. C’est d’autant plus vrai pour les questions de transition écologique et dans les collectivités territoriales, qui doivent se confronter au monde réel dans toute sa complexité », ­confirme ­Géraldine ­Hakim, directrice de projet « formation » au ­Cerema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.

Par la voix de son président, l’ingénieur Jean-Marc ­Jancovici, le Shift ­Project, laboratoire d’idées militant pour l’atténuation du changement climatique et la réduction de la dépendance de l’économie aux énergies fossiles, plaide depuis plusieurs mois pour consacrer 1 % des dépenses de fonctionnement des collectivités à la sensibilisation des élus locaux.

Son angle d’attaque : la formation académique, « de façon à poser les problèmes et à fixer les idées sur les enjeux à relever, et ainsi permettre aux collectivités de mener des politiques adaptées », indique Jean-­Guillaume ­Bretenoux, responsable de projet « décarbonation des politiques publiques » du think tank. « Par exemple, donner les bons ordres de grandeur sur les politiques qui émettent le plus de gaz à effets de serre ou encore sur l’ampleur des efforts à mener », illustre-t-il.

Certains organismes de ­formation prônent des ­programmes très opérationnels, comme l’­Institut des hautes études pour la science et la ­technologie. Outre son cycle historique réunissant élus et dirigeants d’entreprise et qui se concentre depuis trois ans sur les transitions écologique et numérique, il ­accompagne désormais des métropoles ou des régions dans leurs projets.

« En ­coconstruisant un séminaire de deux jours autour de scientifiques de haut niveau et de méthodologies d’intelligence collective, il s’agit de les aider à réfléchir à une problématique propre : le budget vert pour le ­conseil régional de ­Bretagne ou l’industrie du futur pour l’­Occitanie. Elus et agents peuvent forger leurs connaissances tout en travaillant autour d’un projet ­concret », relate ­Sylvane ­Casademont, directrice de l’institut.

Des journées techniques des ingénieurs

Pourtant, suivre une formation sur ces questions n’est pas une évidence pour certains élus. « La transition écologique les intéresse beaucoup, mais ils sont ­confrontés à des ­contraintes d’agenda et, en matière de formation, priorisent plutôt tout ce qui relève de la communication politique, de l’animation d’équipe, de la réglementation ou du fonctionnement du budget… particulièrement dans la première partie de leur mandat », ­constate ­Julia ­Mouzon, fondatrice d’Elues locales, organisme qui forme un millier d’élus chaque année. Et les formats proposés sont parfois éloignés de leurs ­préoccupations de terrain.

« Les élus ont une légitimité sur leur territoire et une capacité à enclencher des actions et à faire évoluer leur administration. Mais former seulement les élus n’est pas suffisant », ­reconnaît ­Laurent ­Delcayrou, chef de projet « résilience des territoires » au Shift ­Project.

Président de l’Association des dirigeants territoriaux et anciens de l’Inet (ADT-Inet), ­Bruno ­Paulmier croit en la ­convergence d’une vision commune entre élus et dirigeants territoriaux pour relever les défis climatiques et écologiques. « La seule en mesure de faire des miracles, là où l’on en a bien besoin ! » appuie-t-il. Vice-présidente chargée de la « transition écologique » de l’Association des ingénieurs territoriaux de ­France, ­Cathy Biass-­Morin défend, elle, la ­consolidation d’un binôme ingénieur-élu, en enjoignant ses collègues à inviter les élus avec lesquels ils travaillent aux journées techniques de l’organisation.

Les étudiants haussent le ton Ils sont huit étudiants d’AgroParisTech à s’être élevés contre « une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours », lors de la cérémonie de remise des diplômes de l’institut, en avril. Plus de 33 000 élèves ont signé, depuis 2018, le « Manifeste étudiant pour un réveil écologique », dont plusieurs milliers se destinant à des carrières dans le public. Le collectif a publié, le mois dernier, 27 propositions pour « repenser l’exemplarité de l’action politique au regard de l’urgence écologique ». La formation, initiale et continue, de tous les agents publics et des élus, nationaux et locaux, y figure en tête, comme la participation des agents à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans environnementaux.

L’Inet outille les hauts fonctionnaires

­Bruno ­Paulmier, également directeur général des services (DGS) de la ville de Niort (59 200 hab., Deux-­Sèvres), a participé à l’élaboration du cycle supérieur de la transition, lancé par l’Inet en novembre dernier. Ce programme, qui se déroule sur vingt-trois jours, vise à outiller, chaque année, une vingtaine de hauts fonctionnaires territoriaux afin qu’ils mènent des actions en faveur de la transition, tout en misant sur le portage politique de leurs élus.

DGS de ­Mordelles (7 300 hab., Ille-et-­Vilaine), ­Xavier ­Boivert, qui s’est formé sur le tas pour répondre aux ambitions de son maire, entend le suivre. Copilote des partenariats du savoir au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités ­territoriales, il y ­multiplie les webinaires et les ateliers. Au-delà des élus et des dirigeants ­territoriaux, ce sont tous les agents qu’il faut sensibiliser.

Adjointe au maire de ­Palaiseau (35 200 hab., ­Essonne), chargée de la transition écologique, ­Delphine ­Person mesure la nécessité d’embarquer les services sur cette question. « Nous avons adopté un plan de transition qu’ils doivent désormais mettre en place. Nous avons dédié notre séminaire des cadres à cet enjeu, car certaines thématiques leur paraissent délicates à ­concrétiser et verbaliser les ­difficultés ­rencontrées permet de les amoindrir », souligne-t-elle. Le CNFPT s’est engagé, lui, depuis quelques années, à développer la dimension écologique des ­compétences des 240 métiers de la territoriale.

« J’ai une vision plus systémique et plus empirique grâce au cycle de Sciences-po » Anne Terlez, vice-présidente chargée des transitions durables à la CA Seine Eure et d’Intercommunalités de France – « Ergothérapeute, j’ai été élue pour la première fois en 2014 sans être préparée à tous les sujets dont s’­emparent les collectivités. Parmi plusieurs formations, j’ai suivi, avec une vingtaine d’élus, le cycle de six mois proposé par ­Sciences-po, “Etre décideur territorial à l’heure des transitions”, avec deux jours en présentiel par mois. Cours académiques, témoigna­ges d’experts, partage d’expériences entre participants et travail personnel afin de présenter une feuille de route pour mon territoire m’ont permis de me construire une vision plus systémique et plus empirique des questions de transitions. Jean-Marc ­Jancovici avance l’idée de consacrer 1 % du budget de fonctionnement des collectivités à la formation des élus à la transition. C’est sans doute trop, mais consommer l’intégralité de l’enve­loppe qui leur est dévolue serait déjà bien. »

Une prise de conscience pour entreprendre

Former tous les élus, dirigeants et agents… L’ampleur de la tâche est colossale. « Qui va s’en charger ? Il va falloir ­acculturer des gens capables de former les élus et les services », observe ­Corentin Riet, chargé de projet au Shift ­Project. Changer d’échelle semble donc indispensable. C’est ce qu’a commencé à entreprendre l’Inet pour les futurs administrateurs territoriaux, qui bénéficient désormais tous, durant leur formation initiale, d’un module de vingt heures ­consacré à la transition écologique, dans le tronc commun aux quinze écoles de service public.

« Et en matière de formation ­continue, le cycle supérieur de la transition va inspirer des déclinaisons partout en ­France, notamment à l’Inset [Institut national spécialisé d’études territoriales] de ­Montpellier », commente Franck ­Périnet, directeur de l’Inet et directeur général adjoint du CNFPT, qui prendra les fonctions de DGS du département d’Ille-et-Vilaine fin août. C’est aussi aux collectivités de former leurs équipes, comme le projettent ­Orléans et­ Montpellier.

Reste qu’en matière de transition écologique des territoires, la formation n’est qu’une étape. « La sensibilisation est un premier niveau. Il faut ensuite passer de “savoir ce que l’on ne doit plus faire” à “savoir ce que l’on doit faire”, ce qui implique de prendre ­conscience de ce que l’on peut entreprendre pour renverser significativement les tendances actuelles : cela relève d’un réapprentissage de tous les domaines d’­activité, analyse ­Bruno ­Paulmier. Le troisième niveau est celui de l’appropriation par les usagers afin qu’ils comprennent les changements et n’aient pas de doute ou de désespoir d’être privés de quelque chose par la transition. »

La logique opérationnelle, fil conducteur d’une école dédiée qui réunira élus et agents Vincent Breteau, directeur général des services mutualisé Ville et métropole d’Orléans, 22 communes, 287 000 hab. – Les premières formations devraient intervenir à l’automne, mais, déjà, des ateliers de préfiguration associant des agents de tout métier et toute catégorie ont permis d’esquis­ser le cadre de la future école des transitions. « Il s’agit d’une émanation de notre précédente école du management, qui s’adresse à tous : agents et élus, de la ville et de la métropole d’­Orléans, ainsi que de ses communes. Elle dispensera des formations qui pourraient être dédiées à certains métiers ou réunir ces différents publics pour les sessions plus stratégiques et générales », confie le DGS mutualisé de la ville et de la métropole, ­Vincent ­Breteau.L’objectif est d’amener chacun à clarifier ce qu’est une politique de transition, qu’elle soit écologique, numérique, démocratique… ou managériale. Car, pour mener à bien des politiques de transition, recruter et fidéliser de nouveaux agents, un changement de posture managériale s’­impose. « Afin de donner plus de sens, d’autonomie et de tenir compte des réalités de ­terrain », ajoute-t-il. Selon les modules, formations sur catalogue, interventions de grands témoins et animations par des agents pourront être organisées. « Nous voulons nous appuyer sur le savoir-faire interne et, ainsi, créer une dynamique entre agents et avec les élus », indique ­Isabelle ­Rastoul, adjointe au maire d’­Orléans et vice-présidente de la métropole chargée des relations humaines et du dialogue social. « Les détails restent à coconstruire, mais nous nous plaçons déjà dans une logique opérationnelle, révèle ­Matthieu ­Schlesinger, premier vice-président de la métropole, chargé de la transition énergétique. Il s’agit de donner des outils pour mener à bien les transitions. » L’école des transitions jouera aussi le rôle d’incuba­teur de projets, « une façon de s’assurer de la réussite de ces projets à forts enjeux de transition et de la montée en compétences des agents qui les portent », souligne Vincent ­Breteau.