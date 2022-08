La pêche en eau douce (5) : le classement des cours d’eau de la Nouvelle-Aquitaine

[Fiches pratiques de la police territoriale] Compétences

Publié le 09/08/2022 • Par Frédéric Boudeau • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

La réglementation de la pratique de la pêche en eau douce varie selon la catégorie piscicole du cours d’eau. Il en existe deux :

– les cours d’eau et plans d’eau classés en première catégorie piscicole dans lesquels vit un peuplement piscicole dominé par les espèces du groupe des salmonidés. Il s’agit des truites (fario et arc-en-ciel), des ombles, des saumons de fontaine, des truites de mer et du saumon atlantique ;

– les cours d’eau et plans d’eau classés en deuxième catégorie piscicole, qui accueillent un peuplement piscicole dominé par les espèces du groupe des cyprinidés. Aussi désignés comme poissons blancs, les cyprinidés sont des poissons-fourrage qui sont principalement herbivores et des proies potentielles des carnassiers. On y trouve : la carpe, la tanche, le goujon, le gardon, l’ablette, le barbeau…

Le classement des cours d’eau entre ces deux catégories est réalisé de manière précise par département, en vertu du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958. Dans la continuité de nos précédentes pérégrinations, la présente fiche se propose de lister les cours d’eau de 1re et de 2e catégories, de la moitié septentrionale de la région Nouvelle-Aquitaine, à l’exception des départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées- Atlantiques.