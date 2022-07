Accueil

[décryptage] démocratie participative

Les conventions citoyennes à l’épreuve du RGPD et de la commande publique

Publié le 08/07/2022 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Le traitement des données personnelles est un sujet très délicat pour les conventions citoyennes, plus encore que pour les autres outils participatifs. De plus, les contrats par lesquels les collectivités requièrent l’assistance de prestataires qualifiés en concertation citoyenne relèvent, en principe, des marchés publics. Yvon Goutal, avocat spécialiste des collectivités territoriales explique comment il est possible de mettre en place une convention citoyenne tout en respectant le règlement général sur la protection des données personnelles et le droit de la commande publique.

