Le juge confirme que ce maire n’aura pas la permission de porter une arme à feu

Dans cette affaire, le requérant, alors maire, a sollicité du ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R.315-5 du code de la sécurité intérieure, une autorisation de port d’une arme à feu de catégorie B en raison d’un courrier comportant une menace de mort et se présentant comme émanant d’une organisation terroriste qu’il avait reçu à raison de ses fonctions.

Le ministre a rejeté sa demande. Le Conseil d’Etat a confirmé ce refus.

Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision du ministre de l’intérieur refusant, sur le fondement de l’article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure (CSI), de faire droit à une demande d’autorisation de port d’une arme dont le port est interdit en vertu de l’article L. 315-1 du même code.

De plus, en se fondant, pour estimer que la décision litigieuse n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sur le fait que les menaces de mort figurant dans le courrier reçu par le requérant n’avaient pas été réitérées et sur l’ensemble des autres éléments du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.