Fibre optique : une proposition de loi pour améliorer les raccordements

Très haut débit

Publié le 08/07/2022 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

Patrick Chaize, sénateur LR de l'Ain et président de l'Avicca, devrait déposer une proposition de loi la semaine prochaine. Objectif : imposer aux opérateurs commerciaux diverses «mesures coercitives», alors que ceux-ci peinent à améliorer la qualité des raccordements.

« Nous sommes le 7 juillet et nous ne voyons rien arriver. Or, c’est un sujet qui dure depuis trop longtemps et qui détériore l’image des réseaux », s’insurge Patrick Chaize, sénateur de l’Ain et président de l’Avicca. Début juin, lors du colloque de printemps de l’Avicca, la FFT et Infranum, qui rassemble les équipementiers numériques, s’étaient pourtant engagées à adopter avant la fin juin des mesures susceptibles de régler le problème de la très mauvaise qualité des raccordements à la fibre optique.

Fibre : les opérateurs multiplient les promesses, les collectivités s’impatientent

Patrick Chaize a donc décidé d’agir avec les leviers dont il dispose en tant que parlementaire pour améliorer, enfin, les raccordements ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne