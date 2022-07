Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 2 au 8 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Un train de sénateurs – Le site Public Sénat annonce que la chambre haute du Parlement va se saisir du nouveau contrat de performance entre SNCF Réseau et l’Etat. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable estime qu’il « manquera très probablement 1 milliard d’euro » de participation de l’Etat pour assurer les investissements nécessaires sur le réseau ferré, mettant ainsi en péril les lignes de desserte fine du territoire. Mais les lignes moyennes, souvent utilisées par les TER régionaux, seraient aussi en grande difficulté, obligeant les régions à prendre en charge une partie des coûts si elles ne veulent pas une baisse de la qualité, voire une fermeture pure et simple. Les sénateurs ne veulent pas attendre la rentrée pour entamer leurs auditions [lire aussi notre article].

Erreur 404 – Mieux protéger les collectivités locales des cyberattaques. Tel est l’objectif du guide publié par la Cnil et Cybermalveillance.gouv.fr, et consultable sur le site de l’AMF, « Obligations et responsabilités des collectivités locales en matière de cybersécurité ». Ce document rappelle les principales obligations des collectivités pour lutter contre ces attaques : la protection des données personnelles, l’hébergement des données de santé et l’installation de téléservices locaux. Le guide détaille ensuite toutes les mesures à mettre en place pour assurer ces trois obligations. Car, en cas de cyberattaque due à un manquement à ces dernières, la responsabilité de la collectivité est engagée [lire aussi notre article].

Contre-nature – Suite à l’annonce du plan de renaturation du gouvernement, Actu Environnement a interrogé la maître de conférence Morgane Flégeau, autrice d’un ouvrage sur les formes urbaines et la biodiversité [lire aussi notre article]. Si elle insiste sur les zones péri-urbaines et les périphéries des grandes villes pour assurer le maintien de la biodiversité, elle perçoit le potentiel, dans les zones denses, pour accueillir la végétalisation. Mais encore faut-il bien la concevoir en amont, à l’échelle d’un quartier. Il est donc possible, selon elle, de « concilier densification et biodiversité » si on aménage des zones tampon permettant la présence de corridors écologiques en ville et autour. Elle émet aussi des réserves sur le concept de renaturation.

L’eau (usée) à la bouche – Comme nous l’avons déjà expliqué l’année dernière [lire notre article], un projet pilote de réutilisation des eaux usées à des fins domestiques va voir le jour en Vendée. Comme l’explique L’Info Durable, ce programme, baptisé « Jourdain », permettra, à partir de 2023, de réceptionner les eaux usées traitées issues de la station d’épuration des Sables d’Olonne et, après un processus de traitement de cinq étapes, de fournir une eau de « très haute qualité » (selon les responsables). Jusqu’à présent, ces eaux usées étaient rejetées dans l’océan après traitement. La première pierre de la future unité a été posée cette semaine.

Briser la glace – Après l’effondrement du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes, France Info se penche sur la situation dans les Alpes françaises. Constat : les glaciers reculent aussi et, avec des sols fragilisés, des centaines d’infrastructures sont menacées. C’est ainsi qu’un refuge, très fréquenté, du massif des Ecrins est désormais définitivement fermé, tandis que des pylônes électriques ou de nombreuses constructions font l’objet d’une vigilance accrue. Et un lac, apparu au pied d’un glacier de Haute-Savoie, doit être vidangé pour éviter que l’eau se déverse dans la vallée.

Pédales douces – Portée par de bons résultats en milieu urbain (+18% par rapport à 2021), la fréquentation des pistes cyclables connaît une hausse mesurée par rapport à l’an dernier à la même époque. C’est ce qui ressort du dernier bulletin de Vélo et Territoires qui constate une faible hausse en milieu rural (+2%) et une légère baisse en périurbain (-1%). Dans ces deux secteurs, la fréquentation semble très liée à la météo et aux vacances scolaires.

Sous le CO2… la plage – Sur la Côte d’Azur, une plage de la commune de Beaulieu-sur-Mer revendique le statut de « première plage de France neutre en carbone ». 20 Minutes explique notamment que, pour contrebalancer l’impact des activités qu’elle génère, le gérant de cette plage finance des projets de valorisation de déchets et de protection de la forêt… à l’autre bout du monde ! Autres actions plus locales : utilisation de mobilier en matériaux naturels, installation de panneaux solaires et récupération des eaux de pluie et des douches pour l’arrosage des espaces verts.

Et aussi…

Dans le département de la Vienne, le débit des rivières a chuté de 20% en trente ans [La Nouvelle République] ;

Mieux faire appliquer la loi et trouver de nouvelles idées : des communes normandes cherchent des solutions pour limiter les dépôts sauvages [France 3] ;

Les Hauts-de-France expérimente une plateforme téléphonique pour faciliter l’accès aux transports scolaires [Le Journal de Montreuil].