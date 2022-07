Laurent Davezies : « Toujours plus de richesses dans certains territoires »

FRACTURES TERRITORIALES

Publié le 08/07/2022 • Par Guillaume Doyen • dans : France

Lors des universités d’été de l’Association des dirigeants des communautés de France (AdGCF), du 6 au 8 juillet, l’économiste Laurent Davezies a pointé « l’hyperconcentration » du PIB dans « quelques territoires privilégiés », tout en rappelant que l'Etat n'avait pas abandonné les zones périphériques.

La tendance n’est pas neuve mais elle s’accélère et prend des proportions inédites. Invité aux 14emes universités d’été de l’Association des dirigeants des communautés de France (AdGCF), l’économiste Laurent Davezies a décrit une mécanique « inquiétante » qui conduit à concentrer toujours plus de PIB dans quelques espaces métropolitains.

Selon lui, l’Etat a toujours soutenu les territoires (c’est le titre de son dernier livre, paru en 2021) mais la répartition de la richesse française est de plus en plus déséquilibrée.

« Entre décembre 2020 et décembre 2021, les secteurs qui ont créé le plus d’emplois sont la restauration rapide, le transport de courte distance et le numérique, a-t-il expliqué. Si l’on regarde les emplois du numérique, 80% de création nette s’est faite en Ile-de-France, le ...

