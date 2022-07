Budget rectificatif : la hausse du point d’indice alourdit la note des collectivités

Pouvoir d'achat

Publié le 08/07/2022

Le premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 (PLFR) prévoit 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires pour lutter contre les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat des français. Avec l'augmentation de la valeur du point d'indice de 3,5% et la revalorisation de 4% du RSA sans compensation nouvelle, les finances des collectivités risquent d'être fortement impactées.

Dans un contexte où l’inflation pourrait atteindre 6,8% à la fin de l’année selon les dernières prévisions de l’Insee à cause de la reprise post-pandémie et de l’invasion russe d’une partie de l’Ukraine, le gouvernement est attendu au tournant. Pour répondre à l’urgence, il a présenté en conseil des ministres, jeudi 7 juillet, son paquet pouvoir d’achat composé du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 et du projet de loi sur le pouvoir d’achat. « L’action du Gouvernement a réussi à éviter le choc brutal que d’autres pays ont connu mais nous devons encore muscler notre réponse, avec ce nouveau paquet pouvoir d’achat », estime le ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire.