Elisabeth Borne veut lutter contre « les zones blanches de la sécurité »

Déclaration de politique générale

Publié le 07/07/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Lors de son discours de politique générale devant les députés puis les sénateurs, jeudi 6 juillet, Elisabeth Borne a affiché sa fermé en matière de sécurité. En plus de la loi d’orientation et de de programmation du ministère de l’Intérieur déjà présentée en conseil des ministres en mars dernier, la Première ministre a annoncé un projet de loi de programmation de la justice.

Résoudre l’inégalité des chances en matière de sécurité. C’est l’un des objectifs de la Première ministre, Elisabeth Borne, annoncé lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale puis au Sénat, jeudi 6 juillet. « Comme de nombreux maux, l’insécurité frappe d’abord les plus démunis, en zone rurale comme en zone urbaine. L’insécurité est une inégalité, des plus odieuses. Je suis déterminée à agir et convaincue que, dans ce domaine, nous pouvons faire beaucoup ensemble », a-t-elle déclaré face aux sénateurs.

Quelques heures plus tôt, dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, elle affichait sa confiance et son respect pour les forces de l’ordre, fustigeant « ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes » et « ceux qui tentent de dresser les Français ...

