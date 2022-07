Olympiade culturelle : les collectivités mises à contribution

Paris 2024

Publié le 08/07/2022

Lancée le 27 juin, l’olympiade culturelle rappelle que les arts sont l’un des trois piliers de l’olympisme, avec le sport et l’éducation. La démarche, pilotée depuis mars par Dominique Hervieu, directrice de la culture Paris 2024, ouvre cet été un programme sur trois ans qui veut notamment associer les «Terres de Jeux».

Après des prémices jusqu’en octobre 2021, à Marseille, à Paris ou encore en Seine-Saint-Denis, l’olympiade culturelle de Paris 2024 entre cet été dans la deuxième phase d’une programmation qui fait « faire dialoguer sport et culture» dans des événements participatifs.

Le 27 juin, aux côtés de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, d’Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, de Tony Estanguet, président de Paris 2024, Dominique Hervieu, directrice de la Culture de Paris 2024, a précisé certains contours du programme à venir et a invité les collectivités, celles labellisées « Terres de Jeux » en priorité, à participer.

French touch

« En dépit de leurs différences, la culture et le sport se rejoignent sur de nombreux points, en particulier les valeurs de l’olympisme, souligne Dominique Hervieu, précédemment à la tête de la maison et de la biennale de la danse à Lyon. Le dialogue entre les peuples, le dépassement de soi et l’inclusion sont des valeurs centrales pour les sportifs et pour beaucoup d’artistes. Travailler ensemble souligne la force de ces enjeux, l’importance d’associer tous les citoyens, le rôle social de l’art et du sport. »

Le mariage se concrétisera en 2024 par de grandes festivités culturelles dans la capitale, comme cette exposition sur le design et le sport au musée du Luxembourg, ce ballet du chorégraphe Rachid Ouramdane mêlant danse et voltige, danseurs et acrobates, tels des oiseaux, devant la tour Eiffel ou encore, au Panthéon, le spectacle de Marie-Eve Signeyrole dédié aux sportifs paralympiques… L’idée étant, comme l’exprime Tony Estanguet, « de proposer une expérience sportive et culturelle unique, “à la française” ».

L’été culturel

Au-delà de ce temps de l’événement, l’olympiade culturelle se joue aussi sur le temps long, dans tous les « Terres de Jeux », et ouvre dès maintenant un été culturel « coloré par l’olympisme », dit Dominique Hervieu, avec 360 projets d’événements, dont 170 hors Ile-de-France, à Saint-Etienne, en Martinique ou à Nantes, « avec des spectacles et des événements croisant l’art et le sport, des activités artistiques dans les lieux de sport, des trainings ou des mises en mouvement du corps dans des parcs », détaille la directrice.

La Seine-Saint-Denis qui, rappelle David Raynal, directeur de la Culture, du patrimoine, du sport et des loisirs du département, « avait réuni dès 2016 divers acteurs culturels, sportifs et sociaux autour de l’olympiade », propose également une programmation estivale avec un Bel été solidaire et olympique. La rencontre entre l’art et le sport, pour le directeur, « peut aller du simple déplacement d’une forme artistique dans un lieu sportif, comme une fanfare qui se produit dans les piscines, à des projets d’éducation artistique et sportive dans les collèges, ou à des interventions de danseurs dans un club de sport ».

Le département, qui participe à l’accueil des Jeux, recense également divers projets d’envergure, à l’instar de la réorchestration d’une trentaine d’hymnes nationaux par l’orchestre de spectacle de Montreuil, qui réunit professionnels et amateurs. Ou encore du projet au long cours La Beauté du geste, qui associe les grands lieux culturels du département, des clubs et des maisons de quartier pour programmer sur trois ans des résidences d’artistes, ateliers, spectacles, jusqu’à une grande parade qui, en 2024, verra danser des amateurs.

« Terre de Jeux »

Pour proposer leur propre projet et obtenir le label de l’olympiade culturelle, les collectivités et leurs acteurs culturels ont deux moyens principaux, via les directions régionales d’action culturelles ou les directions d’actions culturelles, d’une part, et via le dispositif «Terre de Jeux » d’autre part(1). « Les « Terres de Jeux » peuvent ajouter la dimension culturelle à l’olympique, relève Dominique Hervieux, et inviter leurs opérateurs culturels à contribuer à l’olympiade. Nous avons aussi lancé, à partir de septembre, l’appel à projets « inspiration », autour de la création artistique et du handicap. »

L’olympiade culturelle, poursuit-elle, « promet une grande diversité de projets et de disciplines, danse, musique, théâtre ou arts plastiques, mais aussi gastronomie, mode, design… L’idée, toujours, étant de créer des ponts, de mettre en avant le sport, les valeurs olympiques et de faire se croiser les publics. »