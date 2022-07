Quelles mesures pour vraiment rendre obligatoire la publicité des emplois vacants sur Place de l’emploi public ?

Emploi public

Publié le 21/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Transformation et de la fonction publiques : Place de l’emploi public est l’espace numérique commun qui rassemble l’ensemble des offres d’emplois publiées pour les trois versants de la fonction publique.

Conformément aux termes du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018, les employeurs publics ont effectivement l’obligation de publier leurs offres sur le site PEP. C’est pourquoi, la DGAFP a mis en place depuis 3 ans un accompagnement du changement auprès des ministères afin de s’assurer du respect de cette obligation et d’une mise en qualité rédactionnelle des offres publiées. Des interfaces ont également été construites afin d’éviter aux gestionnaires la double saisies des offres.

Ainsi pour le versant FPT, une interface entre le Site de l’emploi territorial et la PEP existe et permet une publication automatique des offres sur le versant FPT. Le contexte sanitaire et la charge de travail occasionnée ont ralenti les travaux menés avec les établissements hospitaliers pour la publication de leurs offres. Depuis 6 mois un plan d’action a été mis en œuvre entre la DGAFP, la DGOS et la FHF afin de doter l’ensemble des établissements hospitaliers et des établissements publics sociaux et médico-sociaux de licences de publication sur le site.

A ce jour, ce sont près de 500 établissements du versant FPH qui publient leurs offres sur la PEP. Ce plan de déploiement sera poursuivi sur 2022 afin que tous les employeurs publics de la FPH soient en mesure de publier les offres sur la PEP. En un an, la part des offres du versant FPH publiée sur la PEP est passée de moins de 1% à plus de 5%.

A terme l’objectif est que la part des offres du versant FPH représente au moins 20% des offres publiées sur le site Place de l’emploi public. La place de l’emploi public a également évolué pour faciliter les mobilités et améliorer le recrutement.

Sur la nouvelle version du site, inaugurée le 27 janvier dernier, les employeurs publics peuvent bénéficier d’une page dédiée à la promotion de leur structure, un espace de promotion des métiers de la fonction publique a été créé ainsi qu’une rubrique permettant de valoriser les contenus liés au recrutement et à la mobilité au sein de la fonction publique.