Décentralisation : les quatre vérités d’Edouard Philippe

Réforme territoriale

Publié le 07/07/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Lors des universités d’été de l’Association des directeurs généraux des communautés de France, l’ancien Premier ministre à dénoncé « le jeu politique déplorable et pathétique entre l’Etat et les collectivités territoriales ».

Etat et collectivités locales

Au moment même où Elisabeth Borne prononce, ce 6 juillet, son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, l’ancien Premier ministre Edouard Philippe prend sa casquette de président de la communauté urbaine du Havre. Devant les universités d’été de l’Association des directeurs généraux des communautés de France réunis à Deauville, le Normand se penche sur les relations tourmentées entre l’Etat et les collectivités territoriales.

Sans fard, il dénonce un « jeu politique pathétique et déplorable ». De chaque côté de la barrière. « L’Etat se sent dépositaire de l’intérêt général et considère que les collectivités portent uniquement des intérêts particuliers », jauge-t-il. De son côté l’élu local est atteint du syndrome : « Tout ce que je fais, même avec l’argent des ...