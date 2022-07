Accueil

Cyberattaques : Cybermalveillance.gouv.fr et la Cnil veulent sensibiliser les collectivités

Cyberattaques : Cybermalveillance.gouv.fr et la Cnil veulent sensibiliser les collectivités

Publié le 07/07/2022

De nombreuses collectivités, notamment les plus petites, s'estiment mal sensibilisées aux questions de cybersécurité et de protection des données personnelles. La plateforme cybermalveillance.gouv.fr et la Cnil ont publié un guide pour les accompagner.