Que retenir des dix plus hautes rémunérations dans les collectivités ?

Publié le 11/07/2022 • Par Alexandre Léchenet Jérémy Fichaux • dans : A la une, A la Une finances, A la Une RH, Actu experts finances, France, Toute l'actu RH

Conformément à la loi, les plus grosses collectivités doivent publier leurs dix plus hautes rémunérations. La Gazette a compilé les nouvelles données mises en ligne par ceux ne se dérobant pas à la règle.

Depuis la loi sur la transformation publique du 6 août 2019, les plus importantes collectivités (1) doivent se soumettre à la publication des dix plus hautes rémunérations sur leur site internet, en précisant le nombre de femmes et d’hommes concernés.

Tous les ans, la date butoir est la même : fin mai. Pourtant, certaines collectivités n’ont toujours pas coché cette échéance à leur calendrier. Nous n’avons identifié ces informations que pour 150 collectivités, un maigre butin. A titre de comparaison, en 2019, nous avions identifié 241 collectivités, et 199 en 2020 : de nombreuses collectivités n’ont semble-t-il pas fait la mise à jour des informations ou oublié de mettre le document en ligne. Dans le texte de loi, aucune sanction n’est proposée pour les récalcitrants.

Jusqu’à aujourd’hui, les rémunérations restent opaques pour cinq conseils régionaux, Grand-Est, Haut-de-France, Bretagne, Réunion et Guadeloupe ; et certaines grosses métropoles comme Nantes, Toulon-Provence-Méditerranéen, Montpellier-Méditerranée et Grenoble-Alpes-Métropoles. Jeudi 7 juillet, celle de Bordeaux n’avait pas actualisé sa base de données. Elle l’a fait après que nous l’ayons contactée.

En raison du faible respect de cette loi, les chiffres doivent être analysés avec précaution. Pour les 150 collectivités (2) qui ont rendu accessibles leurs informations en ligne, le montant moyen des dix plus hautes rémunérations est de 7 500 euros, en légère baisse comparé à 2020 avec 7 600 euros en moyenne.

Comparé à 2020, seules les communes augmentent leur haute rémunération brute moyenne. Ici, les sommes maximum et minimum sont données à titre indicatif, puisque d’une année sur l’autre, la publication ou non par une collectivité du document peut rapidement faire changer ces chiffes.

Augmentation microscopique de la parité

Nous sommes encore très loin d’une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, mais cette année encore, la parité a légèrement augmenté de 0,11 point comparé à 2020, passant de 3,53 à 3,64. En moyenne, 4 femmes font partie du top 10 dans les communes et les intercos, tandis qu’elles ne représentent que 3,8 des hautes rémunérations sur 10 dans les conseils départementaux, 3 dans les régions et seulement 2,7 dans les métropoles.

A mesure de la taille de la collectivité, le nombre de femmes dans les plus hauts postes se réduit considérablement.

En trois ans, le nombre de collectivités ayant cinq femmes ou plus dans les meilleurs salaires a augmenté de 12 points, passant de 21 % des recensées en 2019 à 33 % des collectivités en 2021. Avec 7 représentantes dans les dix meilleures rémunérations, les départements de la Drôme, de la Seine-Saint-Denis et du Gard sont les collectivités avec le plus de femmes dans le classement.

Ces trois départements font partie des moins bons payeurs. Peu importe le type de collectivité, le constat est clair : plus il y a des femmes, plus la somme des rémunérations est faible. Une tendance déjà soulevée l’an dernier.

Si certaines collectivités font l’effort de tendre vers une parité, certains n’ont aucune femme dans les dix postes les mieux payés. Le département du Loir-et-Cher, par exemple, n’en compte aucune en 2021, alors qu’elles étaient quatre en 2019. Une situation « conjoncturelle et non structurelle » selon le conseil départemental de Loir-et-Cher, qui ajoute travailler concrètement pour l’égalité femmes-hommes, notamment à travers un plan triennal d’action.

Dernières du classement sur cette question en 2020, la ville d’Annecy et la communauté d’agglomération du Grand Avignon étaient les deux seules collectivités sans femmes parmi les dix meilleures rémunérations. Cette année, elles ont toutes les deux fait un effort et comptent chacune une femme.

