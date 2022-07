Urgences : un horizon estival sombre et des mesures temporaires pour limiter les dégâts

Hôpitaux

Publié le 06/07/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Les mesures proposées par le gouvernement le 1er juillet à la suite de la mission flash sur les urgences permettront-elles d'éviter la catastrophe annoncée par certains ? L'Association des maires de France souhaite en tout cas que ces mesures d'urgences ne deviennent pas la norme.

L’horizon estival des services d’urgences s’assombrit à mesure que l’été avance. A cause du manque de médecins et de soignants, à la fois conjoncturel (vacances estivales) mais aussi structurel (il concerne l’hôpital en général), certains services devront fermer, totalement ou partiellement, la nuit par exemple, ou certains jours.

Les associations d’élus locaux s’en inquiètent depuis des semaines et la presse régionale déborde d’articles sur ce sujet. Selon une enquête réalisée par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) sur 446 services d’urgences, 49 sont en situations de fermeture partielle, 34 « régulent », c’est-à-dire filtrent l’accès des patients et six sont totalement fermés.