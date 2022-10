En 2020, quels départements attirent le moins d’étudiants étrangers ?

Pour l’année universitaire 2020-2021, l’analyse annuelle du ministère de l’Enseignement Supérieur chiffre le nombre d’étudiants étrangers à 24 204 sur l’ensemble du territoire français. (1) Leur répartition géographique est hétérogène. Dans certains départements, ils ne représentent qu’une infime partie de l’ensemble des étudiants.

En raison des particularité des Outre-mer et de la Corse, leurs départements ne seront pas pris en compte dans l’analyse ci-dessous.

Le département du Tarn enregistre le plus bas taux d’universitaires étrangers avec 0,36%, soit 15 étudiants sur les 4 125. Malgré sa proximité avec l’Allemagne, le Bas-Rhin compte, lui, 265 étrangers sur les 57 587 dans ses universités, représentant ainsi 0,46%. Le résultat n’est guère différent pour les Hauts-Rhin qui recensent 0,58% d’étudiants étrangers.

Sur les dix départements représentés sur la graphique, huit d’entre eux ont déjà fait partie de ce classement durant l’année 2019-2020 comme la Guadeloupe (0,23%), le Haut-Rhin (0,41%), le Pas-de-Calais (0,43%), le Tarn (0,45%), la Haute-Corse (0,51), le Bas-Rhin (0,58%), la Savoie (0,59%) et la Loire (0,67%). Parmi le bas du classement, seuls la Guadeloupe, le Haut-Rhin et le Pas-de-Calais ont connu un meilleur taux d’étudiants internationaux durant l’année 2020-2021 que l’année universitaire précédente.

Des indicateurs sur l’éducation

