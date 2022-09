En 2020, quels départements attirent le plus d’étudiants étrangers ?

Indicateurs

15/09/2022

Dans les universités françaises, le nombre d'étudiants étrangers n'a cessé d'augmenter depuis 2012. Mais quels territoires en comptent le plus à ce jour ?

Lancé en 2019 par le premier gouvernement d’Edouard Philippe, le programme de communication « Choose France » avait pour objectif de promouvoir l’enseignement supérieur français en dehors de ses frontières. Un an après, c’est dans le département de l’Oise que nous retrouvons le plus haut taux d’étudiants étrangers.

Dans son analyse annuelle, le ministère de l’Enseignement supérieur recense l’origine des étudiants en fonction de leur lieu d’obtention du baccalauréat, ainsi cela lui permet de classifier les universitaires internationaux, non-diplômés sur le territoire français.

Avec 4,15% d’étudiants étrangers dans ses rangs durant l’année universitaire 2020-2021, l’Oise se place en haut du podium. Dans ce département, ce nombre a doublé en huit ans, passant de 82 étudiants étrangers sur 3974 (2,02%) en 2012 à 175 universitaires sur 4219 (4,15%) en 2020, soit une progression de 2,13 points.

La Haute-Garonne et les Alpes-Maritimes suivent dans le classement avec respectivement 3,34% et 3,32% d’étudiants dans ce cas de figure. Au total : 14 départements se trouvent au-dessus de la moyenne nationale qui est de 1,6% d’étudiants internationaux. En plus de ceux représentés sur le graphique, on trouve les Bouches-du-Rhône (1,77%), l’Ille-et-Vilaine (1,74%), la Loire-Atlantique (1,69%) et le Nord (1,64%).

Sur l’ensemble du territoire, les étudiants internationaux ont augmenté de 31,36 % entre 2012 et 2020, passant de 18 425 à 24 204. Lors de la présentation de « Choose France », le gouvernement a annoncé la création du label « Bienvenue en France » à destination des établissements désireux de mettre en valeur leurs dispositifs d’accueil. En 2019, 25 écoles et universités ont été primées par l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. En 2022, ce sont près de 138 établissements qui se distinguent.

