Rouen fait la chasse aux îlots de chaleur

[Série 1/7] Le changement (climatique), c’est maintenant !

Publié le 11/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : actus experts technique, Régions

Avec le changement climatique, la problématique des îlots de chaleur concerne toutes les communes, même celles de Normandie ! A Rouen, l’équipe municipale installée depuis 2020 l’a bien compris, et a mis en place un important plan de renaturation pour garder sa ville au frais.

Il est 13 heures. Le soleil tape fort à Rouen en ce début d’été. Mais au jardin Saint-Sever, les habitants profitent du frais, des amies papotent, des collègues déjeunent ensemble, un enfant fait de la balançoire… Selon le maire (PS), Nicolas Mayer-­Rossignol, « le jardin était un endroit glauque », mais c’est du passé.

L’écrin de nature et de fraîcheur ne se dévoile que par un ­passage presque dérobé. Alors on se laisse surprendre par une petite forêt. On n’entend plus les bruits de la ville et les arbres sont tellement hauts et feuillus que les immeubles alentour disparaissent. Le secret ? « On laisse les végétaux spontanés s’exprimer, on fait juste de petites tailles de sécurité », décrit avec fierté Julien Goossens, directeur adjoint « nature en ville et paysage » de la ville de ...

