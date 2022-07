En prenant la plume, les collégiens s’éveillent à la citoyenneté

Communication

Un magazine semestriel, réalisé pour et avec les collégiens du département, se veut un levier de l’engagement et de la citoyenneté des jeunes.

Chiffres-clés Budget : Près de 20 000 € par numéro, distribution incluse. Soit 1,30 € par collégien chaque année (deux numéros par an).

[Côtes-d’Armor 600 600 hab.] « Même si mon article n’a pas été retenu finalement, c’était amusant d’écrire un texte en un nombre de signes et un temps limités », observe une collégienne. « On a appris à travailler en groupe. C’est impressionnant de voir le magazine que nous avons pu faire en si peu de temps », souligne une autre élève. « Ça m’a redonné confiance en moi, parce que les autres élèves m’ont félicitée pour mon article et que j’ai pu parler d’un sujet qui me tenait à cœur, le cross solidaire du collège au profit d’une association qui s’occupe d’enfants malades », renchérit une troisième.

Le 27 avril, dans l’hémicycle du conseil départemental des Côtes-­d’Armor, lors du lancement du magazine de la ­collectivité « Le Mag’ », réalisé pour et avec des collégiens du département, la fierté de la trentaine d’élèves associés à la réalisation du premier numéro était palpable.

Le projet, initié en octobre 2021, a vu le jour en moins de six mois. « A la suite d’une campagne de recrutement auprès des 79 collèges du département, nous avons créé deux groupes d’ateliers pendant lesquels les collégiens ont pu exprimer leurs envies, ce qu’ils voudraient trouver dans un magazine qui leur serait destiné », décrit ­Virginie Lepape, journaliste, chargée du projet au conseil départemental.

Reportages, interviews…

« Nous avons établi le rubriquage. Un comité de rédaction réunissant des représentants de l’éducation populaire ainsi qu’un comité éditorial d’élus et de professeurs de l’enseignement public et de l’enseignement diocésain ont été associés », précise-t-elle. Le groupe de collégiens a ensuite été invité à proposer des idées ou à se positionner sur les sujets présentés par l’équipe de communication de la collectivité. « Ils ont pu participer à certains reportages ou mener des interviews, et ce sont nos journalistes qui ont rédigé les articles », poursuit ­Virginie Lepape.

De ce travail est né un premier numéro de 28 pages où se succèdent des brèves d’actualité, une interview de la footballeuse Eugénie Le Sommer, un dossier sur l’amitié ainsi que la mise en lumière d’initiatives menées dans les collèges du département.

« Notre objectif est de soutenir les projets des établissements et l’engagement citoyen des ­adolescents du département, ainsi que de développer leur culture générale en leur fournissant une information de qualité », défend ­Jean-René ­Carfantan, vice-président ­délégué à l’éducation et à l’éducation populaire. Fort de ce ­premier ­succès, un deuxième numéro vient d’être lancé, la parution se voulant semestrielle.

Education aux médias

« Le Mag’ » pourrait aussi se révéler un premier pas vers une politique d’éducation aux médias et à l’information. « Nous sommes sollicités par les établissements sur ce sujet et, à travers le magazine, les professeurs documentalistes se sont rapprochés de nous pour que nous allions plus loin. C’est un aspect qu’il nous reste à développer », commente ­Virginie ­Lepape. l

Contact : Virginie Lepape, journaliste, chargée du projet, Virginie.LEPAPE@cotesdarmor.fr

Le département valorisé en finesse Mettre en lumière les actions du conseil départemental, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des adolescents et de leur famille, figure dans les objectifs assignés au magazine. « Aucune rubrique n’est dédiée aux missions du département, les informations sont plutôt disséminées au gré des articles. Par exemple, dans le dossier consacré aux échanges interculturels, nous avons rédigé un encadré concernant Europ Armor, le centre ­d’information sur les dispositifs de mobilités. Et le reportage sur la face cachée du collège a été l’occasion de faire quelques rappels rapides sur les missions de la collectivité dans ces établissements », note ­Virginie ­Lepape.

