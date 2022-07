Un coffre-fort numérique garde les documents administratifs

Dématérialisation

Publié le 13/07/2022 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Innovations et Territoires

Le coffre-fort numérique « Mes papiers » doit simplifier le parcours administratif des usagers et des professionnels aidants.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Collectivités tests : métropole de Lyon, CA Béthune-Bruay Artois-Lys Romane.

[Métropole de Lyon (Rhône) 59 communes 1,4 million d’hab.] Face à une dématérialisation qui renvoie la charge sur les épaules des usagers ou des acteurs locaux, et à l’heure où une personne sur trois a renoncé à effectuer une démarche administrative en ligne l’an dernier, selon une récente étude de l’Insee, la métropole de Lyon s’est lancée dans l’expérimentation « Mes papiers », une application qui facilite le parcours administratif.

« L’idée est de leur ­éviter de devoir faire et refaire. L’un des enjeux est la gestion ­documentaire, soit la possibilité pour les utilisateurs de ­stocker leurs documents », explique ­Antoine ­Louvet, chef de projet « inclusion et médiation numériques ». ­L’application, sorte de coffre-fort numérique, leur permet de garder la main et de conserver leurs documents, dans une logique de « self data ».

Le proto­type, développé avec l’entreprise française Cozy cloud, a été conçu pour être « mobile first », c’est-à-dire avant tout exploitable sur smartphone, tous les utilisateurs n’ayant pas accès à un ordinateur ou ne maîtrisant pas les usages.

Gain de temps

Mais cette appli doit aussi permettre aux professionnels, à l’instar des travailleurs sociaux, de gagner un temps précieux. « Elle leur facilite leur mission d’accompagnement lors de la préparation de dossiers numérisés afin d’effectuer des demandes concernant le logement, le RSA, les allocations, etc. » détaille ­Antoine ­Louvet.

Exit, donc, le « dirty work » administratif auquel ils sont régulièrement confrontés dans le cadre de la dématérialisation, lorsqu’il faut partir en quête d’un mot de passe ou mettre la main sur le bon justificatif. « Cette solution a été initiée au regard des besoins identifiés par l’équipe des services sociaux qui suit les personnes en situation de solliciter une grande diversité d’aides », détaille ­Emeline ­Baume, vice-présidente de la métropole.

« C’est parce que nous sommes à la fois une métropole et un département que nous pouvons relever ces attentes et proposer cette application. ­Nous avons été assistés par la structure associative Tuba. Nous avions la connaissance des acteurs sur notre terri­toire capables d’entendre un besoin d’intérêt général, de le tester et d’embarquer plusieurs partenaires », poursuit-elle.

En effet, une dizaine de partenariats ont débuté avec le bailleur social Lyon métropole ­habitat, des associations, les centres sociaux, l’union ­départementale des centres communaux d’action sociale Rhône et métropole de Lyon, les villes de Lyon (523 000 hab.) et de Vaulx-en-Velin (52 800 hab.).

Essaimage du prototype

Au deuxième trimestre, 50 à 100 personnes ont testé l’outil en conditions réelles, avant un déploiement auprès des publics courant 2023. Le prototype de l’application est déjà en cours d’essaimage, puisqu’il est aussi expérimenté dans la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois-Lys Romane (100 communes, 276 800 hab., Pas-de-Calais).

Contact : Antoine Louvet, chef de projet « inclusion et médiation numériques », alouvet@grandlyon.com