Bornes de charge : quels sont les départements les mieux équipés ?

900 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont actuellement en circulation. En 2035, ce chiffre devrait atteindre 17 millions.(Source Enedis)

C’est un cap stratégique qui a été passé en France, avec désormais près d’un million de points de charge publics et privés pour véhicules électriques, selon le dernier comptage réalisé par Enedis. La hausse est considérable, puisqu’en un an, ce nombre a progressé de 61%.

Il faut cependant remarquer que seulement 6% de ses points de charge sont accessibles au public. En effet, fin avril 2022, la France ne comptait que 60 000 points de charge « publics », c’est-à-dire accessibles en voirie, sur les sites publics type parking de mairie, centres commerciaux ou parkings publics, selon la plateforme Gireve. Le restant correspond à des points de charge privés qui sont situés chez les particuliers (52%) et dans les entreprises (43%).

