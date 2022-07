Des mesures pour accélérer la lutte contre la prostitution

[décryptage] Politiques publiques

Publié le 06/07/2022 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France, Toute l'actu prévention-sécurité

Le ministre de l’Intérieur souhaite, dans une circulaire du 13 avril, que les préfets s’assurent de la mise en place rapide des commissions départementales de lutte contre la prostitution. Les droits du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion doivent être davantage ouverts. Décryptage.

Politique nationale

La prévention et la lutte contre la prostitution s’inscrivent dans le champ de la politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles englobent la lutte contre le proxénétisme, le renforcement de la prise en charge des victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, des mesures de prévention, ainsi que l’inter­diction de l’achat d’acte sexuel.

Parcours

Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (PSP) est proposé à toute personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploi­tation sexuelle qui manifeste son souhait de sortir de la prostitution et de s’inscrire dans ce parcours.

