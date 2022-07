France périphérique : ces députés qui font reculer le RN

Légilsatives 2022

Publié le 06/07/2022 • Par Alexandre Léchenet Jean-Baptiste Forray • dans : France

Loin des QG parisiens des partis, ils ne cèdent pas un pouce de terrain au Rassemblement National. Gros plan sur ces députés qui ont fait redescendre le RN de son piédestal entre le second tour de la présidentielle et celui des législatives.

Qui connaît Pierre Cordier ? Cet ancien maire d’un village des Ardennes, Neufmanil, mille et quelques âmes, député LR depuis 2017, est un illustre inconnu sur les réseaux sociaux et les plateaux télé. Il possède pourtant un titre enviable. Parmi les vainqueurs du second tour des législatives le 19 juin, Pierre Cordier (à ne pas confondre avec le commissaire de police chenu interprété par Pierre Mondy qui fit les délices d’une série télévisée de TF1), est celui qui a le plus fait reculer le Rassemblement National au regard du score de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. De 27,2 points très exactement.

Cette performance doit beaucoup à la résilience de la droite locale qui, dans ce département en proie à la casse de l’industrie, ne baisse pas les bras face au RN. Elle réalisé le grand ...

