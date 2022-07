Crise des urgences

François Braun, ministre de la Santé : les sapeurs-pompiers expriment leur crainte

Publié le 05/07/2022 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

T.Pajot /AdobeStock

« Un signal préoccupant et un pari audacieux. » C’est ainsi que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) qualifie la nomination du docteur François Braun comme ministre de la Santé, lundi 4 juillet 2022, dans un communiqué publié dans la foulée. Le docteur Norbert Berginiat, son vice-président chargé des soins et secours d’urgence aux personnes et médecin chef du service d’incendie et de secours de la Manche, explique pourquoi les pompiers sont sur leur garde.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Santé publique

Sécurité civile