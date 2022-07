Mesures salariales : les catégories B revalorisées

REMUNERATIONS

Publié le 05/07/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

En marge de l’annonce par Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, de la revalorisation du point d’indice figure aussi la revalorisation des débuts de carrière des catégories B. Explication.

Chiffres-clés Le versant territorial compte 230 000 agents de catégorie B

170 millions d’euros nécessaire pour la revalorisation en début de carrière (grades B1 et B2)

La revalorisation des débuts de carrière des catégories B sonne comme une mesure complémentaire de celle du point d’indice annoncée le 28 juin 2022. Dans le détail, cette réévaluation accompagne en réalité l’inflation. Pour le premier grade B1, la durée totale du grade est réduite de 30 à 26 ans. L’indice majoré (IM) des quatre premiers échelons du grade B1 seront eux revalorisés et leur durée réduite à un an contre deux actuellement.

La durée du second grade B2, doit être aussi de 30 à 26 ans. Quant au premier échelon, il sera supprimé et le deuxième échelon sera revalorisé. La durée des deuxièmes et troisièmes échelons sera réduite à un an, contre deux actuellement.

Le point d’indice augmenté de 3,5%, « un premier pas » selon les syndicats

Salaires : le dégel du point d’indice ...

