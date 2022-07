L’Ile-de-France poursuit sa lutte contre la radicalisation dans le sport

Radicalisation

Publié le 28/07/2022 • Par Robin Richardot • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Lors d’un colloque sur la lutte contre la radicalisation dans le sport, les représentants de la région Ile-de-France ont réaffirmé leur ambition dans la prévention contre le séparatisme dans les clubs de sport.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comme pour rassurer l’audience, Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France, a tout de suite précisé que le phénomène était « diffus mais pas massif ». Dans tous les cas, il est assez important pour que le 27 juin dernier, la Région organise un colloque d’une journée à son siège de Saint-Ouen sur les dangers de la radicalisation dans le sport. Réunis autour du vice-président chargé des sports, plusieurs partenaires publics et privés étaient présents pour évoquer cette cause commune et dresser un premier bilan des solutions proposées sur le territoire francilien.

Depuis 2016, la région Ile-de-France se veut une pionnière dans la lutte contre le séparatisme à travers son Plan régional de défense des valeurs de la République et de prévention de la radicalisation. Pour aider ses ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité, Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite