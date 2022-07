Comment Névian veut participer au renouvellement de son parc éolien

Les premiers renouvellements de parc éoliens âgés de plus de vingt ans commencent en Occitanie. La commune de Névian (Aude) et le Syaden souhaitent entrer au capital du futur parc renouvelé dans les prochaines années par Engie Green.

Le parc éolien de Névian, dans l’agglomération narbonnaise (Aude), va fêter ses vingt ans. Bientôt l’âge de la retraite pour ce type d’équipements. Engie Green, premier opérateur éolien en France en volume (2 000 MW de projets installés) et d’un point de vue historique grâce à son rachat en 2017 de la Compagnie du Vent, discute de son renouvellement depuis plus de quatre ans avec la mairie. Ce projet prévoit de remplacer 21 éoliennes de 70 m de haut et 0,85 MW par 9 éoliennes de plus de 120 m et 1,3 à 1,4 MW. Le linéaire de mâts serait réduit de 1,7 à 1,2 kilomètre pour une puissance totale passant de 18 ...