Prévention

Moustique tigre : des disparités dans la lutte mais des leviers connus

Publié le 06/07/2022 • Par Hélène Lerivrain • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

James Gathany / Domínio público

Qui fait quoi en matière de lutte contre le moustique tigre ? Entre le volet sanitaire, le contrôle de la nuisance, les obligations d’hygiène et de salubrité, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, d’autant plus que des disparités existent selon les territoires. Les leviers sont, malgré tout, connus : il s’agit de lutter contre les larves par la communication et la mobilisation sociale. Le moustique tigre est désormais présent dans 67 départements de France métropolitaine.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Santé publique