Le savoir-faire des uns bénéficie au bien-être de tous

Qualité de vie au travail

Publié le 20/07/2022 • Par Valérie Brunet • dans : France, Toute l'actu RH

Dans le but d’améliorer le bien-être au travail, la direction des ressources humaines déploie des dispositifs internes de prévention.témoignage

[CC Mellois en Poitou (Deux-Sèvres) 62 communes • 465 agents • 48 200 hab.] « Suite à la fusion intercommunale en 2017, nous, cadres dirigeants, avons été obligés de nous former pour gérer notre stress. Puis, nous avons eu envie de partager ces ressources. Nous cherchons à créer un collectif formé. Notre but est de proposer des outils mobilisables à tout moment pour accompagner les transformations, les périodes de rupture », dévoile ­David Milcent, directeur général adjoint de la communauté de communes Mellois en Poitou, également instructeur de méditation en pleine conscience. « Nous avons engagé une démarche de prévention complète, en nous appuyant sur des ressources communautaires », précise ­Frédéric ­Pierre, directeur ­général des services.

L’interco a formé ses agents aux méthodes de communication et de prévention des risques psychosociaux. Point de mire : mettre ces expertises et savoirs internes au service des personnels et du collectif intercommunal. Pour participer au mieux-être au travail, la ­méditation en pleine conscience, le process com (1), la programmation neuro­linguistique, le codéveloppement, l’intelligence émotionnelle sont déployés au sein des équipes de l’interco. Ces dispositifs sont animés par des agents intercommunaux.

Au service du collectif

Tous les ans, les agents émettent leurs vœux de formation. « Pour les demandes payantes, un jury étudie les motivations et appréhende les compétences pouvant servir le groupe », explique Audrey Menier, DRH. Les formations, dispensées par des organismes privés, sont prises en charge par l’interco. Elles sont intégrées au plan de formation, dans le cadre des formations personnelles.

Le service RH est la porte d’entrée pour les demandes de formation et d’accompagnement. Une communication sur ces leviers internes s’opère en séminaires des encadrants et comités de direction. Les cadres RH sont, par exemple, formés au process com et à l’intelligence émotionnelle. « Ce sont des ressources précieuses lors des phases de recrutement et sur l’accompagnement au quotidien », affirme la DRH.

A chaque fin de cycle, il n’y a pas d’évaluation formelle. Les effets de ces programmes sont difficilement mesurables, « c’est un état d’esprit, résume ­Frédéric ­Pierre. Déployer ces dispositifs en intra, c’est les rendre pérennes ».

Gestion du stress

« Nous avons de plus en plus de mal à recruter. Les outils déployés et la possibilité de devenir formateur contribuent à rendre les postes plus attractifs. La démarche enclenchée peut retarder le moment où les agents sont sur la pente descendante, sur le départ, poursuit le DGS. C’est aussi un moyen interne pour se ressourcer, tant pour les formateurs que pour les agents. C’est perçu comme une reconnaissance. »

Chaque semestre depuis janvier 2021, ­David ­Milcent anime un groupe qui découvre, voire s’approprie, la méditation en pleine conscience. ­L’objectif est une meilleure gestion du stress. Pendant sept semaines, les agents méditent, sur leur temps de travail, une demi-journée par semaine. La dernière séance se déroule à la journée.

« J’ai un vrai plaisir à côtoyer les collègues sur d’autres modalités. Un directeur général adjoint peut aussi être instructeur de méditation. A chaque séance, j’endosse une autre casquette. J’ai envie de décloisonner les fonctions. Lors de la dernière journée, nous invitons les membres des groupes précédents à partager cette expérience commune. C’est un temps qui rapproche », ­commente le DGA.

« Les séances, une bulle dans la semaine » « J’ai participé au cycle de méditation en pleine conscience, relate Rémi flandrois, chef de projet et responsable « sécurité » à la direction des systèmes d’information. La communauté de communes porte ce dispositif. Ce n’est pas un problème que le formateur soit l’un de ses agents. Les séances se déroulent sur le temps de travail, dans un cadre formel. L’interco est à l’écoute de tous ses agents. C’est ouvert à tous, pas uniquement aux cadres. Nous évoluons dans un lieu neutre et sommes rassurés sur les critères de sécurité, sur le fait de ne pas être obligé de se livrer. Ça crée une bulle dans la semaine qui ne génère pas de contraintes dans le cadre professionnel. Mon parcours professionnel m’a emmené au-delà de mes limites. Je vois des bénéfices sur mon travail. Il n’y a pas une journée où je ne me sers pas des outils proposés. Sur des montées de stress, j’ai des réflexes de respiration. »