Les plus grosses villes sous-dotées en généralistes sont en Île-de-France

Publié le 30/08/2022 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu Santé Social

Les déserts médicaux touchent le plus souvent la ruralité, mais s'étendent désormais aux territoires ruraux. Dix-sept villes de plus de 50 000 habitants sont ainsi sous-dotées en médecins généralistes. Ces villes sont toutes situées en Île-de-France.

En 2019, plus d’une commune sur dix de plus de 50 000 habitants est concernée par une carence en médecins généralistes, selon les données de la DREES . Sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette sous-dotation en praticiens, marquée par son indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL)(1) est inférieur ou égal à 2,5 consultations, concerne 17 communes.

Toutes les communes de plus de 50 000 habitants de notre classement se trouvent en Île-de-France(2). La région compte 56 villes : 39 sont sur-dotées et 17 sous-dotées en médecins généralistes. Le plus mauvais résultat est pour la ville d’Argenteuil (95) avec 1,74 visite. Elle est suivi par Chelles (77) avec 1,91 visite ou encore Corbeil-Essonnes (91) avec 1,93 visite par habitant. Ces résultats sont bien en dessous de la moyenne nationale qui est de 3,78 visites par habitant.

« 96% des Franciliens résident dans des territoires sous-denses », regrettait Pierre Ouanhnon, directeur adjoint de l’offre de soin de l’Agence régionale de santé (ARS) en Île-de-France, dans une vidéo réalisée par l’agence. Conséquence d’une pyramide des âges défavorable avec de nombreux départs en retraite, d’une faible installation de nouveaux médecins et globalement d’une attractivité immobilière jugée moindre, l’Île-de-France fait face depuis plusieurs années à une importante diminution du nombre de médecins généralistes.

Pour définir les besoins du territoire, l’ARS délimite un « zonage médecins ». Il a pour objectif de cartographier les zones concernées par les aides à l’installation et au maintien des praticiens. Mis à jour tous les trois ans, ce diagnostic a été délivré en avril 2022. Tous les territoires de la région sont classés en Zone d’intervention prioritaire (ZIP). En 2022, l’agence a fait le choix de distinguer au sein même de ces ZIP , des zones ZIP+, afin de les soutenir davantage par des « incitations financières complémentaires et également par des soutiens à leur exercice dans ces zones les plus en tension ». Au total, 103 ZIP + ont été crées, couvrant 3,8 millions d’habitants. Une enveloppe de 10 000 euros sera accordée aux médecins qui s’y installent, ainsi que des aides au secrétariat.

