En Isère, le département soutient les clubs porteurs de projets sociaux

Publié le 07/07/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social

Depuis dix ans, les clubs sportifs amateurs de haut niveau isérois bénéficient de financements sur 4 ans du Département, à condition de développer des actions de promotion du sport pour tous. C’est l’objet du Contrat d’objectifs sport Isère que la collectivité vient d’étendre aux comités départementaux.

Cette année, le Conseil départemental de l’Isère augmente encore le budget important qu’il consacre aux clubs sportifs amateurs de haut niveau : celui-ci passe de 820 000 € en 2021 à 850 000 € en 2022. En effet, de nouveaux clubs rejoignent les 31 autres déjà signataires d’un Contrat d’objectifs sport Isère (Cosi) avec le département.

Créé il y a dix ans, ce dispositif vise à les accompagner dans un contexte de raréfaction des financements publics et, ainsi, à faire rayonner le sport départemental. « La volonté a été d’alléger les démarches de ces clubs, en regroupant tous les dossiers de demandes de financements (des frais de déplacement, de location de minibus, etc.) en un seul, explique Yannis Ameziane, chef du service jeunesse et sport du département. Par ailleurs, comme ils ont un ...

