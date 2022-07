Cybersécurité : quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour apporter une aide rapide, concrète et chiffrée aux petites communes ?

Cybersécurité

Publié le 04/07/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse de la Première ministre : Les collectivités territoriales sont fréquemment la cible de cyberattaques, principalement à des fins d’extorsion. Ces attaques sont susceptibles d’affecter gravement la bonne marche des services publics, notamment dans les domaines des transports publics, de la gestion des prestations sociales ou de la bonne tenue de l’état-civil.

Ce type de criminalité semble devoir s’installer dans la durée voire croître, compte tenu du niveau de cybersécurité perfectible de nombre de collectivités et de la numérisation croissante, par exemple dans la perspective des smartcities.

D’ores et déjà, les collectivités territoriales doivent faire face à un certain nombre d’obligations et de responsabilités en matière de cybersécurité, notamment visant à protéger les données personnelles de leurs usagers ou à sécuriser leurs échanges avec ces derniers. De nombreuses « ressources » sont disponibles pour les aider à y satisfaire.

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a ainsi publié en partenariat avec l’Association des maires de France (AMF) un guide de mise en œuvre d’une démarche de cybersécurité, ainsi qu’un guide présentant les différentes exigences réglementaires s’imposant aux collectivités territoriales en matière de sécurité de leurs outils numériques.

De plus, l’ANSSI dispose d’un réseau de délégués régionaux en mesure d’orienter les collectivités territoriales dans le choix d’outils de cybersécurité. Elle a également noué des partenariats avec des associations de fournisseurs de services aux collectivités territoriales pour renforcer la cybersécurité de leurs offres.

Dans le cadre du plan France relance, un parcours de cybersécurité est proposé aux collectivités volontaires. Elles sont aidées financièrement pour réaliser un diagnostic de leur niveau de cybersécurité, identifier les mesures de sécurité les plus urgentes à mettre en œuvre et dresser un plan d’amélioration de leur cybersécurité. De plus, afin de faciliter l’accès à des outils de cybersécurité au meilleur coût pour les collectivités, un appel d’offres est organisé.

Ces dispositifs et mesures qui contribuent directement à l’élévation du niveau de cybersécurité des collectivités devront être pérennisés pour atteindre leur pleine efficacité.

