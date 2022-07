Remaniement : le nouveau gouvernement fait la part belle aux territoires

Gouvernement

Publié le 04/07/2022 • Par Arnaud Garrigues Alexandre Léchenet Cédric Néau Hervé Jouanneau • dans : A la une, France

Dévoilé lundi 4 juillet, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne consacre la montée en puissance du maire d'Angers, Christophe Béchu, qui remplace Amélie de Montchalin à la tête d'un large ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Passage en revue des nouveaux ministres appelés à parler aux collectivités territoriales.

Deux semaines après les législatives, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Un nouveau casting de 42 ministres et secrétaires d’Etat imposé par les départs de Brigitte Bourguignon (Santé), Amélie de Montchalin (Transition écologique) et Justine Bénin (Mer), toutes les trois battues aux législatives, ainsi que de Yaël Braun-Pivet (Outre-mer), élue à la tête de l’Assemblée nationale. Quant à Damien Abad (Personnes handicapées), visé par une enquête pour « tentative de viol », il a été exfiltré.

Sur le papier, les territoires ressortent gagnants de ce remaniement. Le maire d’Angers, Christophe Béchu, prend du galon en devenant ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Il sera ...