Au-delà des subventions, une palette d’aides alternatives pour soutenir la culture

Politiques culturelles

Publié le 19/07/2022 • Par Judith Chetrit • dans : Actu experts finances, Actualité Culture, Dossiers d'actualité, France

En complément de subventions, des collectivités peuvent mettre en œuvre des actions très diverses, à décliner en fonction des besoins des acteurs locaux et du territoire. Des pratiques dont les acteurs culturels analysent différemment l'impact en fonction de leurs priorités et des problèmes spécifiques qu'ils rencontrent.

Non loin de Vienne, dans l’Isère, à Saint-Jean-de-Bournay (4 600 hab.), l’association Jaspir n’est plus à présenter. En vingt ans d’existence, elle est parvenue à salarier une vingtaine de personnes de la commune rurale, qui mettent en avant leur offre « jeunesse animation spectacles pour investir la rue ».

Avec ses ateliers hebdomadaires pour les adhérents, ses spectacles et une activité de producteur et de tourneur, l’association rayonne depuis sa Fabrique, un ancien atelier textile racheté par la municipalité il y a dix ans pour les accueillir. « Nous dépendons à 15 % de subventions de la commune, du département et de la région, mais sans ce lieu de formation et de création, nous n’aurions pas pu changer d’échelle », estime le directeur, Cédric Crémadès, qui travaille désormais à ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette