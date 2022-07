Quels moyens financiers pour le ZAN ?

Aménagement du territoire

Publié le 01/07/2022 • Par David Picot • dans : Actualité Club finances, France, Toute l'actu finances

A travers un rapport présenté ce 29 juin à la commission des finances du Sénat, le sénateur Jean-Baptiste Blanc formule plusieurs propositions pour intégrer un volet non prévu par l’Etat, en vue de l’atteinte de l’objectif Zéro artificialisation nette (ZAN) : celui relatif à son financement et à sa fiscalité.

« Le modèle économique du zéro artificialisation nette est à penser de toute urgence ». A travers un rapport de 89 pages, « adopté à l’unanimité » ce 29 juin, par la commission des finances du Sénat, Jean-Baptiste Blanc (LR – Vaucluse), rapporteur spécial de la mission ‘Cohésion des territoires’ (logement et urbanisme) sonne l’alarme. Pour rappel, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a fixé une réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) pour la période 2021-2031 par rapport aux dix ans précédents. Puis de nouvelles diminutions de la consommation des sols entre 2031 et 2041, avant de parvenir un objectif d’absence de toute artificialisation nette à horizon 2050.

Comment y parvenir ? « L’Etat n’a pas prévu la suite de l’histoire, abandonnant ses élus locaux », regrette Jean-Baptiste Blanc, en référence à l’absence de volet financier et fiscal pour le ZAN. Sur le terrain, avec également Jean-François Husson (LR Meurthe-et-Moselle), rapporteur général de la commission des finances et Sophie Primas (LR – Yvelines), présidente de la commission des affaires économiques, les sénateurs disent sentir monter la grogne des élus : « le sujet est incandescent, très contestataire » et même « explosif », décrivent-ils. Et pour cause : « alors que les collectivités locales sont les premières concernées par la lutte contre l’artificialisation, leurs ressources ne sont pas adaptées à l’atteinte de cet objectif ».

Un guichet unique

Dans leur rapport intitulé Zéro artificialisation nette : un modèle économique à définir sans délai, les sénateurs formulent plusieurs propositions. L’une d’elles prend la forme d’un « acteur fort » susceptible d’apporter soutien, vision et financements aux collectivités, « qui ne savent pas aujourd’hui à qui s’adresser », poursuit le sénateur Blanc. Un « guichet unique » donc – plutôt qu’une « agence », terme retoqué par la commission des finances – pour laquelle il conviendrait aussi de mobiliser des ressources estimées à « un milliard d’euros ». Les sénateurs avancent la piste du produit de la vente des quotas carbone: celui-ci « est actuellement affecté à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à hauteur d’un plafond fixé à 481 millions d’euros », est-il mentionné dans le rapport. « Lorsque ce produit dépasse le montant affecté à l’ANAH, le surcroît est reversé au budget général de l’État ». Il s’agirait ainsi d’affecter « le surplus à la réalisation d’actions menées en vue de l’atteinte de l’objectif ZAN ».

Elargissement du fond friches

Les sénateurs proposent également de « pérenniser le fonds friches et d’élargir son périmètre « aux projets poursuivant l’objectif de sobriété foncière ». Adossé au guichet unique, « ce fonds friches pourrait devenir un fonds ZAN », poursuit Jean-Baptiste Banc. Et plus largement, le sénateur apparaît convaincu que l’objectif ZAN appelle « à une véritable refondation de la fiscalité locale ». Derrière l’expression en forme de serpent de mer, il souhaite surtout alerter sur le fait que cette fiscalité « n’est ni en phase avec la loi climat, ni avec le ZAN ». Un exemple ? « Il est généralement moins cher de construire en étalement urbain qu’en reconstruisant la ville elle-même », est-il noté dans le rapport, chiffres à l’appui : de 740 à 1 020€ hors taxes par mètre carré habitable en 2018, pour une maison de plain-pied. Contre de 1 430 à 3 100 € hors taxes par mètre carré habitable, pour un immeuble collectif urbain dense de quatre à huit niveaux.

Dans ce contexte, la commission des finances s’apprête à saisir le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de la Cour des Comptes afin qu’il « réalise une étude sur la prise en compte, par la fiscalité locale, de l’objectif ZAN ». Un COP qui devrait rendre sa copie en octobre. Ensuite ? « Nous espérons être en capacité de faire des amendements à l’occasion du prochain projet de loi de finances », conclut Jean-Baptiste Blanc.