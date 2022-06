Crise de l’énergie : les collectivités demandent l’aide du gouvernement

Energie

Publié le 30/06/2022 • Par Anne-Claire Poirier • dans : actus experts technique, France

L'explosion des factures d'énergie obligent les collectivités à des choix difficiles : hausse des impôts, baisse des investissements, ou fermeture de sites énergivores. Pour sortir de cette crise par le haut, leurs représentants réclament à la fois des mesures d'urgence et des réformes structurelles.

L’association de collectivités Amorce organisait le 28 juin à Paris un colloque consacrée à la flambée des prix des énergies et c’est peu dire que l’ambiance y était fébrile. « Tout le monde subit des augmentations, et des augmentations fortes », a ainsi témoigné au pupitre le vice-président Climat et énergie de Rennes Métropole, Olivier Dehaese. « Dans ma commune d’Acigné, le prix de la molécule de gaz va être multipliée par cinq en 2023 », a-t-il illustré. « Notre facture d’énergie va passer de 40 à 80 millions d’euros », a renchéri Sébastien Riera, chef de service Energie et patrimoine de la Métropole de Lyon. Idem pour la ville d’Avignon, où le budget a déjà grimpé de 227% pour le gaz et de 80% pour l’électricité, selon son responsable ...