Au nouveau stade brestois, pas de place pour la folie des grandeurs

équipements sportifs

Publié le 01/07/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

A Brest (Finistère), le centenaire stade Francis - Le Blé pourrait être remplacé à horizon 2026 par une nouvelle enceinte. Le projet d’initiative privée est porté par les deux coprésidents du Stade brestois 29. Avec une jauge de 15 000 places, loin des ambitions de grandeur affichées ces dernières années en France…

La future enceinte de football du Stade brestois 29 prend forme. Après de premiers visuels dévoilés fin mars, une nouvelle étape a été franchie ce 29 juin en conseil métropolitain. L’instance a en effet approuvé deux délibérations en vue de la réalisation de ce programme d’initiative privée. L’une autorisant le président – ou représentant – à déposer une déclaration d’intention du projet, commune avec la maîtrise d’ouvrage. L’autre portant sur une procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) et l’ouverture d’une concertation. Avec une réserve toutefois : « La réalisation de ce programme privé ne sera engagée que sous réserve de la faisabilité économique et financière déterminée par le porteur de projet qui en assure l’initiative et la responsabilité », glisse la ...

