Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 25 juin au 1er juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Don’t look up – 2,3 milliards d’euros de plus par an. C’est le montant que la France devrait inscrire dans son prochain projet de loi de Finances pour mieux lutter contre le changement climatique. Cette estimation est la conclusion d’une étude du think tank I4CE, citée par Les Echos, qui s’appuie notamment sur les coûts et dégâts causés par différents épisodes récents (tempête Alex dans la vallée de la Roya, vague de chaleur en juin…). Des épisodes appelés à se reproduire fréquemment. Parmi les chantiers à ouvrir, selon l’étude : adapter les bâtiments aux fortes chaleurs, renforcer la robustesse des infrastructures de transport et d’énergie, transformer les systèmes agricoles et recomposer les littoraux exposés à la montée du niveau de la mer [lire aussi notre article].

Ressources d’énergie – Face à la crise de l’énergie, la FNCCR monte au créneau. La Fédération a tout d’abord publié un communiqué dans lequel elle formule une série de propositions au gouvernement. Il est notamment question d’autoriser les collectivités à revenir aux tarifs réglementés de vente d’électricité et de prolonger le programme Actee pour accélérer la rénovation des bâtiments. Dans une autre déclaration, la FNCCR s’associe à France Urbaine pour demander une évolution du cadre juridique afin de faciliter l’accès aux contrats d’achat d’énergies renouvelables à long terme. Les PPA (power purchase agreement) permettent notamment à un producteur d’électricité renouvelable de contractualiser directement avec une collectivité sans passer par un intermédiaire.

Vent de fraîcheur – A l’occasion d’un reportage dans le réseau de froid urbain de la ville de Paris, Actu.fr précise que la municipalité a renouvelé son contrat de concession avec Fraîcheur de Paris (filiale d’Engie et de la RATP) pour les 20 prochaines années. Le reportage montre aussi que le réseau de froid parisien est le plus grand d’Europe et que son ambition est de passer de 90 km à 250 km d’ici 2042. Pour cela, 20 usines de production seront nécessaires pour alimenter crèches, écoles, Ehpad et hôpitaux. Aujourd’hui, 10 sites récupérant l’eau de la Seine sont actives et produisent du froid [lire aussi notre article].

Suivez le guide – Dans le cadre de ses travaux consacrés à la Stratégie française sur l’énergie et le climat, le CESE a publié sur son site Internet les 10 chantiers qu’il juge prioritaires pour une meilleure gouvernance de l’action publique pour la transition écologique. Le Conseil propose ainsi d’évaluer les lois et décisions publiques au regard de leur impact sur l’environnement, d’adopter une loi de programmation pluriannuelle des finances dédiée à la transition écologique ou, encore, d’assurer une cohérence des objectifs nationaux et territoriaux tout en soutenant les collectivités avec plus de moyens financiers.

Société publique – Alors que le conseil métropolitain de Lyon a longuement débattu cette semaine de la création d’une société publique locale des mobilités (SPLM), Lyon Mag a expliqué les contours de cette nouvelle structure organisatrice des transports. En plus d’assurer le rôle d’AOM, la SPLM a pour objectif de reprendre en direct la gestion des parkings, du stationnement et des parcs relais (soit un total de 8000 places de parking). Cette structure portera également le déploiement de la ZFE, une offre de stationnement sécurisé pour les vélos et un nouveau dispositif d’autopartage en station. L’article se penche aussi sur la gouvernance (exclusivement assurée par la majorité) de cette structure.

Griller un feu – Après que plus de 1000 hectares de végétation ont été détruits par un incendie cette semaine dans les Pyrénées-Orientales, France Info rappelle que ce risque augmente avec le réchauffement climatique et présente des pratiques de prévention : détruire des zones de broussaille, rompre la continuité des haies, créer des coupures dans le paysage avec des zones d’agriculture… La surface moyenne brûlée chaque année a toutefois été divisée par trois depuis 1970.

Fainéants – En faire le moins possible pour laisser les insectes agir, tel est la philosophie des « jardins de fainéants », comme les nomme, avec humour, un élu strasbourgeois à 20 Minutes. A travers un exemple local, l’article présente ce jardin témoin, installé sur une ancienne zone de parking, dans lequel fruits, fleurs et légumes poussent avec le moins d’entretien possible. Et même avec moins d’eau.

Et aussi…

Le département de Seine-Maritime propose des aides financières pour permettre aux administrés de trouver une solution pour s’adapter à la future ZFE de Rouen [France 3] ;

Selon une consultation en ligne, des habitants seraient prêts à déménager de leur région pour fuir le changement climatique [20 Minutes].